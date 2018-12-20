Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту отравления детей в Образовательном центре № 25

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фотография: архив редакции.
Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью учащихся МБОУ Средняя образовательная школа № 25 им. В. Г. Феофанова.
По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, 11 учащихся школы обратились в больницу, из них трое госпитализированы в ДГКБ № 9. Дети жалуются на боли в животе, рвоту.
Напомним, в школе приостановлен образовательный процесс
. Учащиеся переведены на дистанционное обучение.Меж тем
Эпидемиологическое расследование проводит Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, проверяется персонал пищеблока, организован забор материала у заболевших, а также проводится лабораторное исследование пищи.
Услуги по предоставлению питания в школьной столовой оказывает ООО «Аппетит».Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.
Автор: Е.Р.
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