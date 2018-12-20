В Нижнем Тагиле спасли мужчину, провалившегося в полынью

В Нижнем Тагиле спасатели вытащили на берег мужчину, провалившегося под лёд. ЧП произошло сегодня около полудня на реке Тагил в районе Шихана. На данном участке местные жители нередко пересекают водоём, однако лёд оказался непрочным, и мужчина ушёл под воду. На помощь пришли спасатели Центра защиты населения г. Нижний Тагил, которые приняли вызов по системе 112.

По счастью, 57-летний мужчина сумел продержаться до прибытия команды спасателей. Пострадавшего вытащили на берег при помощи штурмовой лестницы и специального оборудования. После этого спасённый был передан врачам «скорой помощи» и госпитализирован в ЦГБ №4, сообщает пресс-служба Центра защиты населения г. Нижний Тагил.

Автор: Елена Загородняя