На трассе под Кировоградом прямо на ходу загорелся мусоровоз

На трассе под Кировоградом днём 20 декабря загорелся мусоровоз. Примечательно, что машина вспыхнула прямо во время движения. ЧП произошло около двух часов дня на отрезке автодороги между посёлками Карпушиха и Лёвиха. Водитель не растерялся и быстро покинул салон, вызвав на помощь пожарных, сообщает издание «Твой континент».

Прибывшие спасатели обнаружили автомобиль "МАЗ" с горящим моторным отсеком. Огонь повредил также приборную панель и обшивку салона. Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, а также 6 человек личного состава. Пожар был потушен в течение двух минут.

Автор: Е.З.