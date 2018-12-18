Заключение № 79/16/21.17-04 о результатах общественных обсуждений

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о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 13.12.2018.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0704036:8».
Участники общественных обсуждений отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 07.12.2018 № 46/42/21.17-03.
№ п/п
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения
1
Не поступило
—
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2
Не поступило
—
Выводы по результатам общественных обсуждений:
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
И. о. начальника Департамента архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений
заместитель начальника Департамента — главный архитектор А. В. МОЛОКОВ.
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