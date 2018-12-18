Заключение № 79/16/21.17-04

о результатах общественных обсуждений

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 13.12.2018.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0704036:8».

Участники общественных обсуждений отсутствуют.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 07.12.2018 № 46/42/21.17-03.





№ п/п Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 1 Не поступило — Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 2 Не поступило —

Выводы по результатам общественных обсуждений:

все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «город Екатеринбург»; в срок с 27.11.2018 по 04.12.2018 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступило .

В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.

И. о. начальника Департамента архитектуры,

градостроительства и регулирования земельных отношений

заместитель начальника Департамента — главный архитектор А. В. МОЛОКОВ.

Автор: .