Постановление администрации города от 12.12.2018 № 3025

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018 № 3025

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания застроенной территории, расположенной в границах улиц Царской — Николая Никонова — Карла Либкнехта — Первомайской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденными Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания застроенной территории, расположенной в границах улиц Царской — Николая Никонова — Карла Либкнехта — Первомайской (далее — проект), с 18.12.2018 по 29.01.2019.

2. Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга подготовить и провести в установленный срок общественные обсуждения по проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в том числе:

1) разместить оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) и на оборудованных информационных стендах 18.12.2018;

2) разместить проект и прилагаемые к нему информационные материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 25.12.2018;

3) организовать экспозицию проекта в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а с 25.12.2018 по 15.01.2019 (время работы экспозиции: с понедельника по четверг — с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00);

4) осуществлять идентификацию участников общественных обсуждений;

5) осуществлять прием от физических и юридических лиц предложений и замечаний по проекту с 25.12.2018 по 15.01.2019;

6) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить и оформить протокол общественных обсуждений до 22.01.2019;

7) подготовить заключение о результатах общественных обсуждений до 29.01.2019;

8) разместить заключение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (обсуждения.екатеринбург.рф) 29.01.2019.

3. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф):

1) настоящее Постановление и оповещение о начале общественных обсуждений 18.12.2018;

2) заключение о результатах общественных обсуждений 29.01.2019.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Бирюлина А. В.

Глава Екатеринбурга А. Г. Высокинский.

Оповещение о начале общественных обсуждений

Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту межевания застроенной территории, расположенной в границах улиц Царской — Николая Никонова — Карла Либкнехта — Первомайской.

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях: пояснительная записка, графические материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 18.12.2018 по 29.01.2019.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 25.12.2018 в холле 2-го этажа здания Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, и будет проводиться по 15.01.2019 включительно.

Экспозицию возможно будет посетить в понедельник — четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00 (за исключением выходных и праздничных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 25.12.2018 по 15.01.2019 включительно:

посредством официального сайта (обсуждения.екатеринбург.рф);

в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245 (за исключением выходных и праздничных дней);

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 259 (за исключением выходных и праздничных дней).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (обсуждения.екатеринбург.рф) 25.12.2018.

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