Постановление администрации города от 13.12.2018 № 3033

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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2018 № 24 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2018 № 24 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 25.06.2018 № 1397) изменение, изложив приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» в новой редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.
Глава Екатеринбурга А. Г. ВЫСОКИНСКИЙ.
Приложение к Постановлению
Администрации города Екатеринбурга
от 13.12.2018 № 3033
Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург»
1. Бирюлин Алексей Владимирович,
заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования
—
председатель Комиссии
2. Молоков Андрей Викторович,
исполняющий обязанности начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга — главный архитектор
—
заместитель председателя Комиссии
3. Черноскутов Алексей Витальевич,
начальник отдела градостроительного зонирования Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
—
секретарь Комиссии
4. Вениаминов Владимир Геннадьевич,
заместитель Министра по строительству и развитию инфраструктуры Свердловской области, главный архитектор Свердловской области (по согласованию)
—
член Комиссии
5. Вихарев Алексей Андреевич,
депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)
—
член Комиссии
6. Вихарев Григорий Андреевич, депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)
—
член Комиссии
7. Вяткин Михаил Борисович,
член Свердловской организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» (по согласованию)
—
член Комиссии
8. Гагарин Анатолий Станиславович,
заместитель Главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий
—
член Комиссии
9. Кардашин Владимир Викторович,
член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)
—
член Комиссии
10. Копылов Владимир Петрович,
член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)
—
член Комиссии
11. Кощеев Лев Леонидович,
член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)
—
член Комиссии
12. Крицкий Владимир Павлович,
депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)
—
член Комиссии
13. Ладейщиков Михаил Леонидович,
заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга по вопросам финансово-экономического и материально-технического обеспечения
—
член Комиссии
14. Липина Ольга Валерьевна,
начальник юридического отдела Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
—
член Комиссии
15. Мямин Сергей Петрович,
член Президиума Саморегулируемой организации Ассоциации строителей Урала (по согласованию)
—
член Комиссии
16. Николаев Дмитрий Юрьевич,
депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)
—
член Комиссии
17. Рогов Андрей Владимирович,
заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по планировке территории и землепользованию
—
член Комиссии
18. Сергин Дмитрий Рифович,
депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)
—
член Комиссии
19. Скворцов Олег Георгиевич,
член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)
—
член Комиссии
20. Смирнягин Николай Сергеевич,
депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)
—
член Комиссии
21. Смолин Александр Сергеевич,
член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)
—
член Комиссии
22. Софина Ольга Александровна,
член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)
—
член Комиссии
23. Федяков Сергей Валентинович,
член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)
—
член Комиссии
24. Шадрин Сергей Анатольевич,
депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)
—
член Комиссии
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