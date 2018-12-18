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18 декабрь 2018 15:50Официоз

Постановление администрации города от 13.12.2018 № 3033

фотография: архив редакции.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018                                                                            № 3033

О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2018 № 24 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2018 № 24 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 25.06.2018 № 1397) изменение, изложив приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» в новой редакции (приложение).

2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга А. Г. ВЫСОКИНСКИЙ.

Приложение к Постановлению

Администрации города Екатеринбурга

от 13.12.2018 № 3033


Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург»

1. Бирюлин Алексей Владимирович, 

заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования

председатель Комиссии

2. Молоков Андрей Викторович,

исполняющий обязанности начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга — главный архитектор

заместитель председателя Комиссии

3. Черноскутов Алексей Витальевич,

начальник отдела градостроительного зонирования Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга

секретарь Комиссии


4. Вениаминов Владимир Геннадьевич,

заместитель Министра по строительству и развитию инфраструктуры Свердловской области, главный архитектор Свердловской области (по согласованию)

член Комиссии

5. Вихарев Алексей Андреевич, 

депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)

член Комиссии

6. Вихарев Григорий Андреевич, депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)

член Комиссии

7. Вяткин Михаил Борисович,

член Свердловской организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» (по согласованию)

член Комиссии


8. Гагарин Анатолий Станиславович,

заместитель Главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий

член Комиссии

9. Кардашин Владимир Викторович,

член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)

член Комиссии

10. Копылов Владимир Петрович,

член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)

член Комиссии

11. Кощеев Лев Леонидович,

член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)

член Комиссии


12. Крицкий Владимир Павлович,

депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)

член Комиссии

13. Ладейщиков Михаил Леонидович,

заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга по вопросам финансово-экономического и материально-технического обеспечения

член Комиссии

14. Липина Ольга Валерьевна,

начальник юридического отдела Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга

член Комиссии

15. Мямин Сергей Петрович,

член Президиума Саморегулируемой организации Ассоциации строителей Урала (по согласованию)

член Комиссии

16. Николаев Дмитрий Юрьевич, 

депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)

член Комиссии

17. Рогов Андрей Владимирович,

заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по планировке территории и землепользованию

член Комиссии

18. Сергин Дмитрий Рифович,

депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)

член Комиссии

19. Скворцов Олег Георгиевич,

член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)

член Комиссии

20. Смирнягин Николай Сергеевич, 

депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)

член Комиссии

21. Смолин Александр Сергеевич,

член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)

член Комиссии

22. Софина Ольга Александровна,

член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)

член Комиссии

23. Федяков Сергей Валентинович,

член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию)

член Комиссии

24. Шадрин Сергей Анатольевич,

депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию)

член Комиссии



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