Постановление администрации города от 13.12.2018 № 3033

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2018 № 3033

О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2018 № 24 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 11.01.2018 № 24 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 25.06.2018 № 1397) изменение, изложив приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» в новой редакции (приложение).

2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга А. Г. ВЫСОКИНСКИЙ.

Приложение к Постановлению

Администрации города Екатеринбурга

от 13.12.2018 № 3033





Состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург»

1. Бирюлин Алексей Владимирович, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования — председатель Комиссии 2. Молоков Андрей Викторович, исполняющий обязанности начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга — главный архитектор — заместитель председателя Комиссии 3. Черноскутов Алексей Витальевич, начальник отдела градостроительного зонирования Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга — секретарь Комиссии

4. Вениаминов Владимир Геннадьевич, заместитель Министра по строительству и развитию инфраструктуры Свердловской области, главный архитектор Свердловской области (по согласованию) — член Комиссии 5. Вихарев Алексей Андреевич, депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию) — член Комиссии 6. Вихарев Григорий Андреевич, депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию) — член Комиссии 7. Вяткин Михаил Борисович, член Свердловской организации Общероссийской общественной организации «Союз архитекторов России» (по согласованию) — член Комиссии

8. Гагарин Анатолий Станиславович, заместитель Главы Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий — член Комиссии 9. Кардашин Владимир Викторович, член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию) — член Комиссии 10. Копылов Владимир Петрович, член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию) — член Комиссии 11. Кощеев Лев Леонидович, член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию) — член Комиссии

12. Крицкий Владимир Павлович, депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию) — член Комиссии 13. Ладейщиков Михаил Леонидович, заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга по вопросам финансово-экономического и материально-технического обеспечения — член Комиссии 14. Липина Ольга Валерьевна, начальник юридического отдела Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга — член Комиссии 15. Мямин Сергей Петрович, член Президиума Саморегулируемой организации Ассоциации строителей Урала (по согласованию) — член Комиссии 16. Николаев Дмитрий Юрьевич, депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию) — член Комиссии 17. Рогов Андрей Владимирович, заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по планировке территории и землепользованию — член Комиссии 18. Сергин Дмитрий Рифович, депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию) — член Комиссии 19. Скворцов Олег Георгиевич, член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию) — член Комиссии 20. Смирнягин Николай Сергеевич, депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию) — член Комиссии 21. Смолин Александр Сергеевич, член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию) — член Комиссии 22. Софина Ольга Александровна, член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию) — член Комиссии 23. Федяков Сергей Валентинович, член Общественной палаты муниципального образования «город Екатеринбург» (по согласованию) — член Комиссии 24. Шадрин Сергей Анатольевич, депутат Екатеринбургской городской Думы (по согласованию) — член Комиссии





Автор: .