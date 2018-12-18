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18 декабрь 2018 15:53Официоз

Постановление администрации города от 14.12.2018 № 3035

фотография: архив редакции.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2018                                                                            № 3035

О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.08.2017 № 1590 «Об утверждении перечня подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 2017—2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей»

В целях рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт в 2017—2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей в рамках Муниципальной программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017—2020 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31.10.2016 № 2166 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017—2020 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Екатеринбурга», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.08.2017 № 1590 «Об утверждении перечня подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 2017—2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 24.09.2018 № 2417) изменение, изложив приложение «Перечень подлежащих строительству, реконструкции, капитальному ремонту в 2017—2020 годах объектов инфраструктуры муниципальных детских оздоровительных лагерей» в новой редакции (приложение).

2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленные сроки.

Глава Екатеринбурга А. Г. ВЫСОКИНСКИЙ.

Приложения к постановлению здесь.

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