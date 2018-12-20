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20 декабрь 2018 11:36Официоз

Администрация города Екатеринбурга информирует

фотография: архив редакции.

Администрация города Екатеринбурга информирует

Расширен круг лиц, имеющих право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт

С 01.01.2019 вступают в силу изменения, внесенные в Закон Свердловской области от 28.03.2016 № 32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (далее — Закон
 № 32-ОЗ), согласно которым компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется гражданам, проживающим на территории Свердловской области, в случае, если они являются одиноко проживающими неработающими собственниками жилых помещений, достигшими возраста 70 лет, или проживающими в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственниками жилых помещений, достигшими возраста 70 лет.

Таким образом, право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме получили неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, проживающие совместно с неработающими членами семьи, не достигшими пенсионного возраста, имеющими инвалидность I или II группы.

Стоит отметить, что если гражданин одновременно имеет право на меру социальной поддержки по Закону № 32-ОЗ и меру социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону Свердловской области или федеральному закону, ему предоставляется мера социальной поддержки по Закону № 32-ОЗ либо мера социальной поддержки по полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому закону Свердловской области или федеральному закону по выбору гражданина.


Ветераны труда, не достигшие 65 и 60 лет, сохранят право на получение компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг


С 01.01.2019 вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», согласно которым право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины).

Законом Свердловской области от 24.09.2018 № 88-ОЗ «О внесении изменений в законы Свердловской области в целях сохранения права на получение отдельными категориями граждан мер социальной поддержки» внесены изменения в законы Свердловской области, устанавливающие право на получение компенсации расходов ветеранам труда, педагогическим и иным работникам сельской местности, вышедшим на пенсию и имеющим стаж работы по специальности не менее десяти лет.

Согласно внесенным изменениям, в период с 01.01.2019 по 31.12.2023 граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), приобретшие в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, смогут реализовать свое право на получение компенсации расходов.

С 01.01.2024 реализовать право на получение компенсации расходов смогут только граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины).

При этом граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым по состоянию на 31.12.2023 будет назначена компенсация расходов, сохранят право на ее получение после 01.01.2024.


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