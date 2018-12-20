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20 декабрь 2018 11:37Официоз

Постановление администрации города от 17.12.2018 № 3062

фотография: архив редакции.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018                                                                            № 3062

Об утверждении проекта межевания территории жилого района «Малый Исток», ограниченной ориентирами: дублер Сибирского тракта — улица Романтиков — улица Зеленая поляна — полоса отвода железной дороги — улица Визитная — улица Новоселов — улица Владимира Трошина — переулок Местный — коллективный сад «Сосновый бор» — коллективный сад «СИС МКБ Старт» — река Мостовка, включая территорию, занятую линейным объектом — участком улично-дорожной сети по улице Реактивной, от переулка Местного до границы земельного участка с кадастровым номером 66:41:0002002:7

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на основании Приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 14.07.2016 № 544-П «Об утверждении проекта планировки территории жилого района «Малый Исток», Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных Решением Екатеринбургской городской Думы от 19.06.2018 № 22/83 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург», Постановления Администрации города Екатеринбурга от 26.06.2018 № 1414 «О подготовке проекта межевания территории жилого района «Малый Исток», ограниченной ориентирами: дублер Сибирского тракта — улица Романтиков — улица Зеленая поляна — полоса отвода железной дороги — улица Визитная — улица Новоселов — улица Владимира Трошина — переулок Местный — коллективный сад «Сосновый бор» — коллективный сад «СИС МКБ Старт» — река Мостовка», обращения Дачного некоммерческого партнерства «Усадьба» от 08.10.2018 № 3467/001/0132, руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «город Екатеринбург»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории жилого района «Малый Исток», ограниченной ориентирами: дублер Сибирского тракта — улица Романтиков — улица Зеленая поляна — полоса отвода железной дороги — улица Визитная — улица Новоселов — улица Владимира Трошина — переулок Местный — коллективный сад «Сосновый бор» — коллективный сад «СИС МКБ Старт» — река Мостовка, включая территорию, занятую линейным объектом — участком улично-дорожной сети по улице Реактивной, от переулка Местного до границы земельного участка с кадастровым номером 66:41:0002002:7, в следующем составе:

1) схема межевания территории (приложение № 1);

2) перечень образуемых (изменяемых) земельных участков (приложение № 2).

2. Участникам градостроительной и кадастровой деятельности руководствоваться документацией по межеванию территории жилого района «Малый Исток», ограниченной ориентирами: дублер Сибирского тракта — улица Романтиков — улица Зеленая поляна — полоса отвода железной дороги — улица Визитная — улица Новоселов — улица Владимира Трошина — переулок Местный — коллективный сад «Сосновый бор» — коллективный сад «СИС МКБ Старт» — река Мостовка, включая территорию, занятую линейным объектом — участком улично-дорожной сети по улице Реактивной, от переулка Местного до границы земельного участка с кадастровым номером 66:41:0002002:7, утвержденной настоящим Постановлением.

3. Предложить Дачному некоммерческому партнерству «Усадьба» обеспечить формирование земельных участков в соответствии с проектом межевания территории, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.

4. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга А. Г. ВЫСОКИНСКИЙ.

Приложения к постановлению здесь.

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