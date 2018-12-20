Постановление администрации города от 17.12.2018 № 3089

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 № 3089

О внесении изменения в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 10.09.2018 № 2227 «О предоставлении организациям, управляющим многоквартирными домами, субсидий из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» в целях возмещения части затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 году»

В связи с уточнением объемов субсидий, предоставляемых организациям, управляющим многоквартирными домами,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 10.09.2018 № 2227 «О предоставлении организациям, управляющим многоквартирными домами, субсидий из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» в целях возмещения части затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 году» (в редакции Постановления Администрации города Екатеринбурга от 29.10.2018 № 2665), изложив приложение «Перечень организаций — получателей субсидий из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», предоставляемых в целях возмещения части затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 году» в новой редакции (приложение).

2. Информационно-аналитическому департаменту Администрации города Екатеринбурга опубликовать настоящее Постановление в газете «Вечерний Екатеринбург» и разместить его на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (екатеринбург.рф) в установленный срок.

Глава Екатеринбурга А. Г. ВЫСОКИНСКИЙ.

Приложения к постановлению здесь.

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