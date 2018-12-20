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20 декабрь 2018 13:00Официоз

ВТБ Лизинг предоставил автомобили премиум-класса

фотография: архив
московскому каршерингу

ВТБ Лизинг заключил договор с каршеринговой компанией МАТРЕШCar на поставку 30 внедорожников Land Rover Discovery Sport 2019 модельного года. Автомобили будут доступны клиентам сервиса в Москве с сегодняшнего дня. 

Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Услуга каршеринга, позволяющая обеспечить комфортное передвижение по мегаполису и минимизировать затраты на эксплуатацию автомобиля, пользуется популярностью среди частных лиц и компаний. Этот сегмент городских услуг активно развивается, чему способствуют инструменты лизинга и операционной аренды. Благодаря наличию специальных программ между лизинговой компанией и диcтрибьюторами приобрести автомобили различных категорий можно на максимально выгодных условиях».

Доля справки:
Сервис  МАТРЕШCar предоставляет возможность аренды автомобиля через мобильное приложение с поминутной или посуточной оплатой. На сегодняшний день в парке компании в Москве представлено около 560 автомобилей, которые доступны в любой точке города.

Автор: .

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