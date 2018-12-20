ВТБ Лизинг предоставил автомобили премиум-класса

ВТБ Лизинг заключил договор с каршеринговой компанией МАТРЕШCar на поставку 30 внедорожников Land Rover Discovery Sport 2019 модельного года. Автомобили будут доступны клиентам сервиса в Москве с сегодняшнего дня.Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Услуга каршеринга, позволяющая обеспечить комфортное передвижение по мегаполису и минимизировать затраты на эксплуатацию автомобиля, пользуется популярностью среди частных лиц и компаний. Этот сегмент городских услуг активно развивается, чему способствуют инструменты лизинга и операционной аренды. Благодаря наличию специальных программ между лизинговой компанией и диcтрибьюторами приобрести автомобили различных категорий можно на максимально выгодных условиях».

Автор: .