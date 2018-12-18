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18 декабрь 2018 14:21Главные новости / Развлечения

Смотрите, какая прелесть! В Екатеринбургском зоопарке родился крылатый лисёнок

фотография: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.
Сразу несколько милых малышей появились в Екатеринбургском зоопарке в преддверии Нового года. Самым необычным пополнением стал крылатый лисёнок.
Малыш родился в семье летучих лисиц Лиля — крупных крыланов из отряда рукокрылых. В природе этот вид обитает в Юго-Восточной Азии, а в Екатеринбургский зоопарк пара летучих лисиц по имени Лиля и Фокс приехала в прошлом году из зоопарка Нижнего Новгорода. Условия содержания пришлись по вкусу тропической парочке и они решили увеличить популяцию уральских крыланов. Сейчас детёныш чуть подрос и начал активно осваивать окружающее его пространство, с каждым днём отходя от заботливой матери чуть дальше, сообщает пресс-служба Екатеринбургского зоопарка. Однако большую часть времени лисёнок пока проводит вместе со своей крылатой мамой.

Также увеличилась семья чакоанских мар. Эти небольшие грызуны — дальние родственники морских свинок. В естественной природе они обитают маленькими семейными группами на сухих равнинах Южной Америки, в Аргентине, Боливии и Парагвае. В Екатеринбургском зоопарке дружная семья чакоанских мар живёт в вольере на втором этаже павильона «Экзотеррариум» и стабильно радует посетителей появлением потомства, причём зачастую у самок рождаются двойняшки. 
Появился милый детёныш и в ещё одной семье пушистых выходцев из Южной Америки. Двупалые ленивцы Бой и Ляля стали родителями уже в четвёртый раз. В России такого регулярного размножения этого редкого тропического вида удалось добиться только в Екатеринбургском зоопарке.

Автор: Елена Загородняя

Теги: зоопарк детёныши Екатеринбург
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