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18 декабрь 2018 14:59Главные новости / Происшествия

Прикинулся покупателем: в Екатеринбурге разыскивают парня, который украл гаджет в салоне сотовой связи

фотография: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
В Екатеринбурге разыскивают парня, укравшего гаджет из салона сотовой связи. Инцидент произошёл вечером 14 декабря в магазине на улице Восточной. Молодой мужчина зашёл в помещение торгового зала под видом покупателя и некоторое время разглядывал витрины. Затем же, заметив, что за ним никто не наблюдает, быстрым движением схватил гаджет, расположенный на стойке у продавца, и скрылся. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила восемь тысяч рублей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент кражи. 
Сотрудники полиции просят всех, кто располагает информацией о личности либо местонахождении подозреваемого, сообщить информацию в органы внутренних дел по телефону: (343) 356-42-07.

Автор: Е.З.

Теги: кража Екатеринбург камеры видеонаблюдения полиция
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