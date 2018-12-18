Жёсткий автозамес на Щербакова: лоб в лоб столкнулись Lexus и BMW

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фотография: Дарья Коробицына, Инцидент Екатеринбург.
Крупное ДТП произошло днём 18 декабря в Екатеринбурге на улице Щербакова. Жёстко столкнулись по меньшей мере три иномарки, сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Екатеринбург». Авария произошла около 14:00 напротив автоцентра «Парус».
Фото: Павел Денисов, Инцидент Екатеринбург.
По предварительной информации, в лобовом столкновении расхлестались Lexus и BMW, также серьёзно пострадал автомобиль Peugeot. По касательной также задело грузовой фургон. Обстоятельства случившегося выясняются.
В месте столкновения образовалась серьёзная пробка, движение в сторону Химмаша сильно затруднено.
Фото: Илья Максименюк, Инцидент Екатеринбург.
Автор: Е.З.
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