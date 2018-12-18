Пора укутываться: в Свердловской области ожидается сильный ветер

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фотография: архив редакции.
Уральские синоптики говорят, что в ближайшие дни в Свердловской области усилится ветер. Он будет дуть с северо-запада со скоростью 5—10 м/с, с порывами до 17 м/с.
При этом будет преимущественно без осадков, только местами ожидается небольшой снег.
По данным ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в горах и низинах столбик термометра ночью будет опускаться до минус 28 градусов, днём — минус 10—15, в горах и низинах до 20 градусов мороза.Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.
Автор: Е.Р.
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