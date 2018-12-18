Пора укутываться: в Свердловской области ожидается сильный ветер

Уральские синоптики говорят, что в ближайшие дни в Свердловской области усилится ветер. Он будет дуть с северо-запада со скоростью 5—10 м/с, с порывами до 17 м/с.При этом будет преимущественно без осадков, только местами ожидается небольшой снег.По данным ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в горах и низинах столбик термометра ночью будет опускаться до минус 28 градусов, днём — минус 10—15, в горах и низинах до 20 градусов мороза.

Автор: Е.Р.