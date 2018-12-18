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18 декабрь 2018 19:59Главные новости / Происшествия

В Нижнем Тагиле в срочном порядке были эвакуированы студенты колледжа

фотография: архив редакции.
Сегодня в 18.33 в Нижнем Тагиле в общежитии  колледжа на ул. Карла Маркса сработала пожарная сигнализация.

До приезда пожарных были срочно эвакуированы жильцы —  около 100 человек. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области,  было установлено, что причиной включения сигнализации стал дым, который шёл от горевшего рядом со зданием общежития мусора.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. 

Студенты вернулись в общежитие после проветривания комнат.

Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.

Автор: Е.Р.

Теги: Нижний Тагил колледж пожарная сигнализация
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