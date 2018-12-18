В Нижнем Тагиле в срочном порядке были эвакуированы студенты колледжа

Сегодня в 18.33 в Нижнем Тагиле в общежитии колледжа на ул. Карла Маркса сработала пожарная сигнализация.До приезда пожарных были срочно эвакуированы жильцы — около 100 человек. По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, было установлено, что причиной включения сигнализации стал дым, который шёл от горевшего рядом со зданием общежития мусора.Пожарные быстро ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.Студенты вернулись в общежитие после проветривания комнат.

Автор: Е.Р.