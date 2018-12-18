Главный редактор «Вечёрки» Лев Кощеев примет участие в пресс-конференции Президента России Владимира Путина

В Москвепройдёт ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Глава государства в течение трёх часов в прямом эфире будет отвечать на наиболее актуальные вопросы.До конференции осталось два дня, но она уже установила рекорд. По данным vesti.ru, аккредитованы 1 702 журналиста из российских городов и стран зарубежья (в прошлом году было 1 640 человек).Среди журналистов в Центре международной торговли, где пройдёт пресс-конференция, будет и главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург» Лев Кощеев.

Автор: Е.Р.