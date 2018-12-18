Главный редактор «Вечёрки» Лев Кощеев примет участие в пресс-конференции Президента России Владимира Путина

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фотография: РИА "Новости".
В Москве 20 декабря
пройдёт ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Глава государства в течение трёх часов в прямом эфире будет отвечать на наиболее актуальные вопросы.
До конференции осталось два дня, но она уже установила рекорд. По данным vesti.ru, аккредитованы 1 702 журналиста из российских городов и стран зарубежья (в прошлом году было 1 640 человек).
Среди журналистов в Центре международной торговли, где пройдёт пресс-конференция, будет и главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург» Лев Кощеев.Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.
Автор: Е.Р.
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