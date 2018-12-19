В Екатеринбурге машина со всего размаху влепилась в столб и оставила Автомагистральную без света

В Екатеринбурге вечером 18 декабря, около 21.00, на улице Автомагистральная случилось жёсткое ДТП с участием Hyundai Solaris, передаёт E1.ru.По информации очевидцев, водитель автомобиля пытался обогнать грузовик Iveco, но врезался в него, затем машину раскрутило. Водитель не смог справиться с управлением и влетел в столб освещения, да так, что почти всю улицу оставил без света. В итоге разбитая машина с оторванным передним колесом оказалась на обочине.Водителю пришлось ждать спасателей, которые помогли ему выбраться наружу. С черепно-мозговой травмой пострадавшего доставили в больницу.Меж тем на место приезжала аварийная бригада, которая за несколько минут восстановила электроснабжение.

Автор: Е.Р.