Под Екатеринбургом ночью дотла сгорели два дома и баня

Минувшей ночью крупный пожар бушевал в посёлке Палкино, который относится к Железнодорожному району Екатеринбурге. Сгорели два частных дома и баня, а также все надворные постройки, которые были на этих участках. Местные жители считают, что это был поджог.Как сообщает Е1, первой загорелась баня на одном из двух участков на окраине посёлка. На место происшествия сбежались местные жители и начали тушить баню своими силами. Ещё до прибытия пожарных огонь перекинулся на другие постройки.На вызов прибыли 5 единиц техники, 21 человек личного состава. Но, по информации очевидцев, воды катастрофически не хватало. Пока пожарные расчёты ездили на дозаправку, сгорели два соседних дома. К счастью, люди успели выбежать – никто не пострадал.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, в результате на площади 153 кв.м. сгорели два частных жилых дома и надворные постройки.Тем временем, пока ведётся расследование причин пожара, местные жители высказывают версию, что это мог быть поджог: «Баня, с которой начался пожар, и два дома находятся на окраине посёлка, прямо возле леса. Возможно оттуда и зашли поджигатели».

Автор: О.З.