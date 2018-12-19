Морозы до -28 градусов обрушатся на Свердловскую область

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фотография: Сегодня, 19 декабря, днём в регионе ожидается -8 - -13 градусов. Фото: Станислав Бессонов.
По информации синоптиков Уральского Гидрометцентра, во второй половине текущей недели на территории Свердловской области резко похолодает. Поэтому самое время приготовить тёплые вещи.
Сегодня, 19 декабря, днём в регионе ожидается -8 - -13 градусов (в горах и низинах — до -16 градусов). Облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. В ночь со среды на четверг синоптики обещают -15 - -20 градусов (при этом в горах и низинах будет до -28 градусов).
В четверг, 20 декабря, днём столбики термометров опустятся до отметки -11 - -16 градусов (в горах и низинах — до -20 градусов). Переменная облачность, изморозь, местами пройдёт небольшой снег. В ночь с четверга на пятницу похолодает до -15 - -20 градусов (в горах и низинах ожидается до -28 градусов).
В пятницу, 21 декабря, днём будет -10 - -15 градусов (в горах и низинах — вплоть до -18 градусов). Облачно с прояснениями, местами вновь пройдёт небольшой снег.
О том, какая погода в ближайшие дни будет в Екатеринбурге, вы можете узнать по этой ссылке.
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Автор: С.Б.
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