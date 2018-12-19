Более килограмма наркоты нашли в квартире у жителя Артёмовского

Сотрудники уголовного розыска Артёмовской полиции вместе с представителями ФСБ взяли с поличным производителя наркоты.Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в квартире дома на улице 2-ая Северная и Физкультурников было выявлено незаконное хранение и культивирование наркотических средств. В общей сложности изъяли более 1 кг наркоты. По предварительной информации, это конопля. Владельцем «фабрики» по производству смертельно опасной смеси оказался ранее не судимый мужчина 1959 года рождения.Следственный отдел Артёмовского ОВД по данному факту возбудил два уголовных дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение наркотических средств.

Автор: С.Б.