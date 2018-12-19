Вооружённого продавца гашиша поймали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сотрудники Уральской оперативной таможни вместе с полицейскими задержали мужчину, который собирался продать двум клиентам (один из которых иностранец) растительный наркотик.Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, злоумышленник привёз гашиш к одному из магазинов. Дилера и его покупателей задержали в момент передачи наркоты. Уточняется, что это вещество было привезено в Россию из-за рубежа. Разоблачённый наркоторговец является лишь посредником в крупном канале нелегального ввоза наркотических веществ. В настоящее время выясняются все звенья цепи контрабандной поставки.В пресс-службе добавляют, что в ходе досмотра дома злоумышленника сотрудники полиции обнаружили травматический пистолет и ружьё «Сайга». Таможенники уже передали все материалы в УМВД России по городку Екатеринбургу, по которым будет возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанному грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Автор: С.Б.