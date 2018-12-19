В 2019 году на содержание бездомных животных выделят более 105 миллионов рублей

На 2019 год муниципалитетам Свердловской области выделят более 105 миллионов рублей на содержание бездомных животных. Об этом сегодня, 19 декабря, на пресс-конференции в ТАСС-Урал рассказали представители Совета по вопросу обращения с безнадзорными животными.— В разных городах работа по отлову бездомных животных проводится с разной степенью эффективности. К примеру, есть три муниципалитета, которые и вовсе отказываются от финансовой поддержки: возможно, решают эту проблему своими силами, либо она у них просто отсутствует, — прокомментировал Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области Михаил ЕРШОВ.Впрочем, как отметил Ершов, возможно, сказывается и недостаточный контроль за исполнением этого закона. И это ещё один важный момент, который нужно проработать в ближайшем будущем.По словам спикеров, с 2015 года в нашем регионе работает закон, согласно которому отловом безнадзорных животных обязаны заниматься муниципалитеты. Ранее на это из областного бюджета направлялась в среднем та же сумма: в год более 100 миллионов на 94 муниципалитета. Конечная сумма зависит от численности населения конкретного муниципального образования.Совет по вопросу обращения с безнадзорными животными был создан в Свердловской области летом 2018 года. В состав Совета вошли представители органов исполнительной власти Свердловской области, министерств и ведомств, а также зоозащитники из Екатеринбурга и городов области. Задача совета — разработать концепцию содержания бродячих собак (именно они представляют большинство бездомных животных) с учётом всех недочётов имеющегося регионального закона («О наделении МСУ полномочиями по … отлову животных», — Прим. ред.) и реалий, подсказанных зоозащитниками.

Автор: О.З.