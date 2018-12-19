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19 декабрь 2018 16:19Главные новости / Общество

В 2019 году на содержание бездомных животных выделят более 105 миллионов рублей

фотография: архив редакции.
На 2019 год муниципалитетам Свердловской области выделят более 105 миллионов рублей на содержание бездомных животных. Об этом сегодня, 19 декабря, на пресс-конференции в ТАСС-Урал рассказали представители Совета по вопросу обращения с безнадзорными животными.

— В разных городах работа по отлову бездомных животных проводится с разной степенью эффективности. К примеру, есть три муниципалитета, которые и вовсе отказываются от финансовой поддержки: возможно, решают эту проблему своими силами, либо она у них просто отсутствует, — прокомментировал Председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области Михаил ЕРШОВ.

Впрочем, как отметил Ершов, возможно, сказывается и недостаточный контроль за исполнением этого закона. И это ещё один важный момент, который нужно проработать в ближайшем будущем.

По словам спикеров, с 2015 года в нашем регионе работает закон, согласно которому отловом безнадзорных животных обязаны заниматься муниципалитеты. Ранее на это из областного бюджета направлялась в среднем та же сумма: в год более 100 миллионов на 94 муниципалитета. Конечная сумма зависит от численности населения конкретного муниципального образования.

Совет по вопросу обращения с безнадзорными животными был создан в Свердловской области летом 2018 года. В состав Совета вошли представители органов исполнительной власти Свердловской области, министерств и ведомств, а также зоозащитники из Екатеринбурга и городов области. Задача совета — разработать концепцию содержания бродячих собак (именно они представляют большинство бездомных животных) с учётом всех недочётов имеющегося регионального закона («О наделении МСУ полномочиями по … отлову животных», — Прим. ред.) и реалий, подсказанных зоозащитниками.

Автор: О.З.

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