Машина такси загорелась после столкновения с ВАЗом на Елизавете

В Екатеринбурге сегодня, 19 декабря, днём возле дома №131 на улице Бисертской столкнулись машина такси марки Renault Logan и автомобиль ВАЗ-2114.Как передаёт e1.ru со ссылкой на одного из очевидцев, сразу после столкновения иномарка загорелась. По предварительной информации, машины схлестнулись в тот момент, когда ВАЗ выезжал из дворов.В отделении пропаганды ГИБДД по городу Екатеринбургу сообщают, пострадавших в результате ДТП нет. Точные обстоятельства случившегося сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Автор: С.Б.