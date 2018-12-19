Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев завтра вернётся на Землю

Екатеринбургский космонавт Сергей ПРОКОПЬЕВ и его товарищи по экипажу готовятся вернуться на Землю. Отправление с Международной космической станции запланировано на четверг, 20 декабря.

— Друзья, длительная экспедиция МКС-57 завершает свою работу. Уже завтра в 4.40 наш «Союз» отстыкуется от станции, а через 3,5 часа нас будут встречать на Земле. 197 дней в космосе! Благодарю Вас, что все это время вы с добрым интересом следили за жизнью на МКС. Удачи нам! До встречи на Земле! — написал космонавт на своей странице в социальной сети.

Накануне завершения экспедиции на Международной космической станции состоялась церемония передачи командования. Полномочия управления станцией и символический ключ командир экспедиции МКС-57 Александр ГЕРСТ передал командиру экспедиции МКС-58 Олегу КОНОНЕНКО. Смену «власти» на станции экипаж всегда отмечает звоном в колокол — это старая морская традиция, сообщается на сайте Роскосмоса.

В настоящее время осуществляется укладка возвращаемых грузов в спускаемый аппарат корабля «Союз МС-09», проводятся бортовые тренировки экипажа и проверки основных систем корабля. Приземление спускаемого аппарата в степях Казахстана ожидается в 08:03 по московскому времени. Прямую трансляцию возвращения экипажа можно будет увидеть в прямом эфире на сайте Роскосмоса

Автор: Елена Загородняя