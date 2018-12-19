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19 декабрь 2018 20:56Главные новости / Общество

Федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень полностью расширят до четырёх полос

фотография: Уралуправтодор.
Федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень полностью расширят до четырёх полос. Новшество позволит сделать автодорогу более безопасной за счёт разделения транспортных потоков. Работы будут проводиться поэтапно и по планам должны завершиться к 2024 году, сообщает Уралуправтодор.
Разделение транспортных потоков позволит водителям двигаться в своей полосе и в случае форс-мажорной ситуации не выезжать на встречную полосу, и следовательно не наносить ущерб другим участникам дорожного движения.
Расширение автодороги будет проводиться участками, как за счёт реконструкции, так и за счет капитального ремонта. Например, в планах 2019 года — расширение до четырёх полос участка с 240 по 250 км.
  Самый сложный участок трассы — объездная дорога города Богданович. Сейчас перегруженная грузовым транзитом трасса заходит прямо в населённый пункт и при въезде в город водители вынуждены стоять в пробках на железнодорожных переездах. Чтобы избавиться от этого, планируется построить давно задуманный объект — обход Богдановича. На 88-м километре трасса уйдет направо в обход города, пересекая железную дорогу по путепроводу, а затем вольётся в трассу P-351 Екатеринбург — Тюмень на 104-м километре, где будет построена развязка.
В следующем году будет подготовлен проект, а сама реконструкция 70-километрового участка будет проведена с 2022 по 2024 год. В результате будет построена современная скоростная дорога первой категории с четырьмя полосами и разделением встречных потоков.
В 2019 году также начнётся разработка проекта по строительству объездной дороги посёлка Белоярский. Также в планах ФКУ «Уралуправтодор» строительство обхода Пышмы на участке трассы Екатеринбург — Тюмень с 168 по 180 км. Также в следующем году будет завершена реконструкция автодороги за городом Камышловом — участок с 148 по 168 км. Первые 11 километров трассы и новая развязка уже сданы —  работы завершились в ноябре 2018 года.

Автор: Елена Загородняя

Теги: транспорт трасса Тюмень капитальный ремонт реконструкция
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