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19 декабрь 2018 21:46Главные новости / Происшествия

В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолёт, столкнувшийся со стаей птиц

фотография: Архив редакции.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Новый Уренгой — Салехард — Екатеринбург. На борту лайнера находилось 102 человека, в том числе 98 пассажиров.
Выяснилось, что самолёт Sukhoi Superjet имел проблемы со стойкой шасси. Причиной поломки стало столкновение со стаей птиц, сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Авиалайнер трижды заходил на посадку, однако левая стойка основного шасси воздушного судна не выпустилась. В результате экипаж произвёл посадку в аварийном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
По предварительным данным, причиной ЧП стала «неудовлетворительная орнитологическая обстановка аэродрома», с которого вылетал самолёт.
Напомним, накануне в Кольцово совершил аварийную посадку самолёт Boeing, выполнявший рейс из Пхукета. Причиной экстренных мер стала неисправность в гидравлической системе.

Автор: Е.З.

Теги: Екатеринбург Кольцово аварийная посадка
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