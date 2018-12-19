В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолёт, столкнувшийся со стаей птиц

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Новый Уренгой — Салехард — Екатеринбург. На борту лайнера находилось 102 человека, в том числе 98 пассажиров.

Выяснилось, что самолёт Sukhoi Superjet имел проблемы со стойкой шасси. Причиной поломки стало столкновение со стаей птиц, сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Авиалайнер трижды заходил на посадку, однако левая стойка основного шасси воздушного судна не выпустилась. В результате экипаж произвёл посадку в аварийном режиме. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По предварительным данным, причиной ЧП стала «неудовлетворительная орнитологическая обстановка аэродрома», с которого вылетал самолёт.

Автор: Е.З.