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20 декабрь 2018 00:16Главные новости / Развлечения

Баскетболистки УГМК разгромили бельгийский «Касторс Брэйн» на домашнем паркете

фотография: БК «УГМК».
Сегодня в Екатеринбурге состоялся заключительный матч первого круга группового этапа Евролиги. Уральские «лисицы» встретились на домашнем паркете с чемпионом Бельгии — командой «Касторс Брэйн».
Команда УГМК провела матч без своего самого высокого и самого маленького игроков. Центровая Бриттни ГРАЙНЕР и разыгрывающая Ника БАРИЧ, хоть и попали в заявку, но на паркете появились лишь на разминке. Впрочем, это никак не отразилось на игре хозяек. За время матча «лисицы» набрали в два раза больше очков, чем гости из Бельгии, завершив игру со счётом 103:53. Еще 28 очков добавили центровые Наталья ВИЕРУ и Эмма МЕЕССЕМАН.

Самым результативным игроком встречи стала центровая Мария ВАДЕЕВА, которая за одну первую четверть настреляла больше, чем вся команда соперника — 14 очков, а за весь матч принесла в командную копилку 32 очка
По результатам игр первого круга УГМК единолично возглавляет группу «А» Евролиги, одержав семь побед в семи матчах. Второй круг группового этапа Евролиги УГМК начнёт 10 января домашним поединком против французского «Вильнёв-д’Аск».

Автор: Елена Загородняя

Теги: Екатеринбург баскетбол УГМК победа
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