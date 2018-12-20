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20 декабрь 2018 12:22Главные новости / Происшествия

В Екатеринбурге на карантин закрыли Образовательный центр № 25

фотография: архив редакции.
В Екатеринбурге с сегодняшнего дня на карантин полностью закрылся Образовательный центр № 25, который находится в Мичуринском, сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Карантин продлится до 26 декабря.

Пока выясняются причины недомогания детей и количество заболевших. По предварительной информации, дети отравились.
В департаменте добавили, что школьники с 1 по 11 классы переведены на дистанционное обучение.

Во время карантина во всех помещениях образовательного центра проведут дезинфекцию.

Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.

Автор: Е.Р.

Теги: екатеринбург образовательный центр карантин
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