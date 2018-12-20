В Екатеринбурге на карантин закрыли Образовательный центр № 25

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фотография: архив редакции.
В Екатеринбурге с сегодняшнего дня на карантин полностью закрылся Образовательный центр № 25, который находится в Мичуринском, сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.
Карантин продлится до 26 декабря.
Пока выясняются причины недомогания детей и количество заболевших. По предварительной информации, дети отравились.
В департаменте добавили, что школьники с 1 по 11 классы переведены на дистанционное обучение.
Во время карантина во всех помещениях образовательного центра проведут дезинфекцию.Сообщайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru.
Автор: Е.Р.
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