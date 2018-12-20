В Екатеринбурге на карантин закрыли Образовательный центр № 25

В Екатеринбурге с сегодняшнего дня на карантин полностью закрылся Образовательный центр № 25, который находится в Мичуринском, сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.Карантин продлится до 26 декабря.Пока выясняются причины недомогания детей и количество заболевших. По предварительной информации, дети отравились.В департаменте добавили, что школьники с 1 по 11 классы переведены на дистанционное обучение.Во время карантина во всех помещениях образовательного центра проведут дезинфекцию.

Автор: Е.Р.