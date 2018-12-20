Москва. Одной из первых перед пресс-конференцией Президента России дала интервью Снегурочка

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фотография: Интервью даёт Снегурочка. Фото: Лев КОЩЕЕВ.
Осталось менее двух часов до ежегодной большой пресс-конференции Президента России Владимира ПУТИНА.
Среди журналистов в Центре международной торговли на Красной Пресне уже находится главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург» Лев КОЩЕЕВ.
По его словам, народ уже собирается и начинает работать. К примеру, интервью журналистам дала Снегурочка.К слову
На пресс-конференцию аккредитованы 1 702 журналиста.
В ожидании входа в зал. Фото: Лев КОЩЕЕВ.
Автор: Собственный корреспондент
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