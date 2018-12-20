Москва. Одной из первых перед пресс-конференцией Президента России дала интервью Снегурочка

К слову

Осталось менее двух часов до ежегодной большой пресс-конференции Президента России Владимира ПУТИНА.Среди журналистов в Центре международной торговли на Красной Пресне уже находится главный редактор газеты «Вечерний Екатеринбург» Лев КОЩЕЕВ.По его словам, народ уже собирается и начинает работать. К примеру, интервью журналистам дала Снегурочка.На пресс-конференцию аккредитованы 1 702 журналиста.В ожидании входа в зал. Фото: Лев КОЩЕЕВ.

Автор: Собственный корреспондент