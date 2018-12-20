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20 декабрь 2018 15:36Главные новости / Общество

Москва. Челябинцы задали вопрос о переработке мусора

фотография: Лев Кощеев.
На пресс-конференции с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая сейчас проходит в Москве, вопрос задали наши соседи, из Челябинска. Речь шла о сборе и переработке ТБО.

По мнению Владимира Путина, мусор в России десятилетиями сбрасывали в ямы, переработкой никто толком не занимался. Но чтобы заняться серьёзно этим вопросом, «нужно ликвидировать незаконные свалки, выстроить целую индустрию переработки».

Некоторые люди выступают против строительства перерабатывающих мусор заводов, но нам надо использовать международный опыт, в самых лучших вариантах. «Надо, что заводы были качественными и эффективными, нужны соответствующие технологии и методики», чтобы не было запаха и проч. 

— Хотя бы 200 заводов по стране мы должны сделать, — сказал Президент.

Автор: Собственный корреспондент

Теги: москва пресс-конференция путин челябинск
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