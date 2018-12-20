Москва. Обвинение России в стремлении управлять миром — западный штамп

— Главная цель нашей внешней политики — обеспечить движение вперёд, чтобы она заняла достойное место на международной арене, как равный среди равных, — добавил Владимир Путин.

На пресс-конференции в Москве Президенту РФ вопрос задала журналистка Wall Street Journal: говорят, что вы хотите править миром. На что Владимир Путин в шутку ответил: да.Правда, при этом отметил, что обвинение России в стремлении управлять миром — западный штамп, который навязывается обществу.

Автор: Лев Кощеев