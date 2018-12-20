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20 декабрь 2018 18:25Главные новости / Происшествия

В Нижнем Тагиле спасли мужчину, провалившегося в полынью

фотография: пресс-служба Центра защиты населения г. Нижний Тагил.
В Нижнем Тагиле спасатели вытащили на берег мужчину, провалившегося под лёд. ЧП произошло сегодня около полудня на реке Тагил в районе Шихана. На данном участке местные жители нередко пересекают водоём, однако лёд оказался непрочным, и мужчина ушёл под воду. На помощь пришли спасатели Центра защиты населения г. Нижний Тагил, которые приняли вызов по системе 112.
По счастью, 57-летний мужчина сумел продержаться до прибытия команды спасателей. Пострадавшего вытащили на берег при помощи штурмовой лестницы и специального оборудования. После этого спасённый был передан врачам «скорой помощи» и госпитализирован в ЦГБ №4, сообщает пресс-служба Центра защиты населения г. Нижний Тагил.

Автор: Елена Загородняя

Теги: Нижний Тагил Свердловская область спасение спасатели река Тагил
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