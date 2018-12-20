Меню
Лента новостей
На трассе под Кировоградом прямо на ходу загорелся мусоровоз20:15Свердловские пассажиры смогут поздравить своих близких с помощью видеоэкранов на вокзалах19:21Перед Новым годом изменится график работы автобусов городских маршрутов18:37В Нижнем Тагиле спасли мужчину, провалившегося в полынью18:25Москва. Обвинение России в стремлении управлять миром — западный штамп17:18Москва. Владимир Путин развеял слухи о запрете хождения валюты17:09Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту отравления детей в Образовательном центре № 2516:55В Свердловской области «накрыли» бывший свинарник, где бодяжили алкоголь16:40Москва. Владимир Путин дал обещание жениться16:07Видео. В Екатеринбурге в школе распылили перцовый баллончик15:57Москва. Челябинцы задали вопрос о переработке мусора15:36В Екатеринбурге в конце декабря пройдут круглосуточные рейды по ловле пьяных водителей14:59Под Екатеринбургом скончался отец известного певца Александра Малинина14:45В суд ушло дело свердловского душегуба13:52Москва. Есть свой вопрос Президенту и у «Вечёрки»13:41Видео. в Екатеринбурге в жёстком ДТП женщина-водитель сильно разбила голову13:17В Екатеринбурге послезавтра стартует фестиваль светового искусства НЕ ТЕМНО12:56

Архив
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
20 декабрь 2018 18:37Главные новости / Общество

Перед Новым годом изменится график работы автобусов городских маршрутов

фотография: Архив редакции.
В дни новогодних праздников в Екатеринбурге изменится график работы автобусов городских маршрутов. Изменение связано со снижением пассажиропотока во время зимних каникул.
Как сообщает Екатеринбургское муниципальное объединение автобусных предприятий, в понедельник, 31 декабря транспорт будет работать до 23:00.
На конечных остановочных пунктах в отдалённых районов последние рейсы отправятся по следующему расписанию:
* на маршруте № 5 «Восточная» — в 21.15, «п. Калиновский» — в 21.46;
* на маршруте № 9 «Южная» — в 21.10, «п. Шабровский» — в 22.03, «ОПХ» — в 22.00;
* на маршруте № 10 «Восточная» — в 20.55, «п. Изоплит» — в 21.28.
* на маршруте № 11 «Южная» — в 21.55, «Горный Щит» — в 22.37, «Верхнемакарово» — в 19.31; «Широкая речка» — в 20.11, «Зеленый бор» — в 22.05;
* на маршруте № 17 «Южная» — в 21.15, «Опытный завод» — в 19.30, «п. Рудный» — в 21.45;
 * на маршруте № 56 «УЗТМ» — в 21.29, «Центр Культуры» — в 21.59, «ст. Березит» — в 18:45.
В период с 1 до 8 января движение будет осуществляться по расписаниям выходного дня без изменений.

Автор: Елена Загородняя

Теги: Екатеринбург автобусы МОАП Екатеринбург общественный транспорт расписание
Печать
Похожие новости:
В праздники автобусы пойдут по особому расписанию Работа автобусов в новогодние праздники Как будут ходить автобусы в праздничные дни Откроются «летние» автобусные рейсы

Мы в социальных сетях
Популярные новости
В Берёзовском разыскивают молодого мужчину, который пропал по дороге на работу
В Берёзовском разыскивают молодого мужчину, который пропал по дороге на работу
21:02, 13 декабрь
Самолёт из Вьетнама приземлится в Кольцово с опозданием на шесть часов
Самолёт из Вьетнама приземлится в Кольцово с опозданием на шесть часов
20:26, 13 декабрь
Шестой матч подряд выиграли баскетболистки УГМК
Шестой матч подряд выиграли баскетболистки УГМК
08:26, 14 декабрь
Новый советник появился у Евгения Куйвашева
Новый советник появился у Евгения Куйвашева
12:12, 14 декабрь
Чтиво
Повелитель хаоса
Повелитель хаоса
02:40, 17 декабрь
Выставка о Святой Великомученице Екатерине откроется в Музее ИЗО
Выставка о Святой Великомученице Екатерине откроется в Музее ИЗО
07:52, 16 декабрь
Ломка
Полезные игры на службе здоровья
Полезные игры на службе здоровья
09:09, 12 ноябрь
Как нам услышать друг друга
Как нам услышать друг друга
10:09, 27 август
Приобрести PDF
Реклама
Подписаться
Реклама О газете Контакты

Сетевое издание "вечерний-екатеринбург.рф" 16+

Главный редактор Кощеев Л.Л.

Учредитель ООО "Вечерний Екатеринбург"

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67690 от 10 ноября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Адрес редакции: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5, оф.610

Телефон редакции: +7(343) 342-22-22

Почта редакции: secr@urn.ru

Яндекс.Метрика
Copyright 2009-2018.

При использовании материалов сайта ссылка обязательна.