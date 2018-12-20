Перед Новым годом изменится график работы автобусов городских маршрутов

В дни новогодних праздников в Екатеринбурге изменится график работы автобусов городских маршрутов. Изменение связано со снижением пассажиропотока во время зимних каникул.

Как сообщает Екатеринбургское муниципальное объединение автобусных предприятий, в понедельник, 31 декабря транспорт будет работать до 23:00.

На конечных остановочных пунктах в отдалённых районов последние рейсы отправятся по следующему расписанию:

* на маршруте № 5 «Восточная» — в 21.15, «п. Калиновский» — в 21.46;

* на маршруте № 9 «Южная» — в 21.10, «п. Шабровский» — в 22.03, «ОПХ» — в 22.00;

* на маршруте № 10 «Восточная» — в 20.55, «п. Изоплит» — в 21.28.

* на маршруте № 11 «Южная» — в 21.55, «Горный Щит» — в 22.37, «Верхнемакарово» — в 19.31; «Широкая речка» — в 20.11, «Зеленый бор» — в 22.05;

* на маршруте № 17 «Южная» — в 21.15, «Опытный завод» — в 19.30, «п. Рудный» — в 21.45;

* на маршруте № 56 «УЗТМ» — в 21.29, «Центр Культуры» — в 21.59, «ст. Березит» — в 18:45.

В период с 1 до 8 января движение будет осуществляться по расписаниям выходного дня без изменений.

Автор: Елена Загородняя