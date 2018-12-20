В Екатеринбурге зажгли ёлку на Площади 1905 года

Поздно вечером 20 декабря в Екатеринбурге зажгли ёлку в ледовом городке на Площади 1905 года. Пока ещё не главную — центральная живая ель высотой 27 метров будет торжественно зажжена в канун Нового года. А вот ёлочку поменьше уже успели украсить гирляндами и зажечь, сообщает портал E1.ru. Кстати, эта зелёная красавица тоже живая. В электрическом убранстве она смотрится очень празднично, хотя, как сообщают работники ледового городка, украшение новогоднего деревца пока не закончено.

Как уже сообщалось , ледовый городок на площади 1905 года в этом году откроется 28 декабря в 18:00. На главной новогодней ели повесят 45 светодиодных гирлянд, длина каждой из которых составит 17 метров. Главной темой ледового городка станут сказы Бажова.

Автор: Е.З.