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20 декабрь 2018 23:18Главные новости / Общество

В Екатеринбурге зажгли ёлку на Площади 1905 года

фотография: Е1.ru.
Поздно вечером 20 декабря в Екатеринбурге зажгли ёлку в ледовом городке на Площади 1905 года. Пока ещё не главную — центральная живая ель высотой 27 метров будет торжественно зажжена в канун Нового года. А вот ёлочку поменьше уже успели украсить гирляндами и зажечь, сообщает портал E1.ru. Кстати, эта зелёная красавица тоже живая. В электрическом убранстве она смотрится очень празднично, хотя, как сообщают работники ледового городка, украшение новогоднего деревца пока не закончено.
Как уже сообщалось, ледовый городок на площади 1905 года в этом году откроется 28 декабря в 18:00. На главной новогодней ели повесят 45 светодиодных гирлянд, длина каждой из которых составит 17 метров. Главной темой ледового городка станут сказы Бажова.
Напомним, нынешней зимой Екатеринбург вошёл в топ городов с самыми высокими живыми новогодними ёлками. Наша красавица занимает в рейтинге третье место по России.

Автор: Е.З.

Теги: Новый год ёлка ледовый городок Екатеринбург
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