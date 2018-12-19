Зрелищную гонку ретроавтомобилей устроят в Екатеринбурге

В Екатеринбурге предстоящим летом водители ретроавтомобилей устроят необычное соревнование.Планируется, что 13 июля 2019 года в мегаполисе пройдёт гонка, которая вряд ли кого-то оставит равнодушным. Она стартует от музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме, в свою очередь финиш будет находиться в центре уральской столицы. Организаторы отмечают, что у жителей и гостей Екатеринбурга будет уникальная возможность увидеть на улицах машины из прошлого.К слову, участники ретрогонки сядут за руль «Волги», «Победы», Chevrolet Corvette, Ford Mustang Shelby и т. д.В этом году этапы аналогичных гонок у себя принимали Питер, Ярославль, Тула, Калуга и Новгород.

Автор: С.Б.