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19 декабрь 2018 14:51Новости / Развлечения

Зрелищную гонку ретроавтомобилей устроят в Екатеринбурге

фотография: Ретроавто проедут по самому центру мегаполиса. Фото: Музей автомобильной техники УГМК.
В Екатеринбурге предстоящим летом водители ретроавтомобилей устроят необычное соревнование.

Планируется, что 13 июля 2019 года в мегаполисе пройдёт гонка, которая вряд ли кого-то оставит равнодушным. Она стартует от музея автомобильной техники УГМК в Верхней Пышме, в свою очередь финиш будет находиться в центре уральской столицы. Организаторы отмечают, что у жителей и гостей Екатеринбурга будет уникальная возможность увидеть на улицах машины из прошлого.

К слову, участники ретрогонки сядут за руль «Волги», «Победы», Chevrolet Corvette, Ford Mustang Shelby и т. д.

КСТАТИ
В этом году этапы аналогичных гонок у себя принимали Питер, Ярославль, Тула, Калуга и Новгород.

Автор: С.Б.

Теги: гонка ретроавтомобили музей автомобильной техники
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