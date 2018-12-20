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20 декабрь 2018 00:27Новости / Развлечения

«Автомобилист» взял реванш у «Нефтехимика», выиграв со счётом 2:1

фотография: Алексей КОЗЛОВ.
В среду, 19 декабря екатеринбургский «Автомобилист» со счётом 2:1 выиграл в Нижнекамске у «Нефтехимика». Таким образом, наша команда взяла реванш за крупное поражение в домашнем матче, когда игра закончилась со счётом 2:6.
Встреча в Нижнекамске проходила динамично: обе команды предпочитали быстро переходить в атаку и при первой возможности бросать по воротам. Долгое время вратари были на высоте, но на 13 минуте Ден СЕКСТОН открыл счёт, а затем лучший снайпер Континентальной хоккейной лиги Найджел ДОУС увеличил разрыв в пользу екатеринбуржцев, забросив свою уже 21 шайбу в сезоне. Период завершился со счётом  2:0.
Во втором периоде наша команда контролировала игру, однако, оставшись на последних минутах в меньшинстве, за пять секунд до ухода на перерыв пропустила гол — 2:1. Интересную игру демонстрировали команды и в третьей двадцатиминутке. Нижнекамцы прилагали немало усилий, чтобы сравнять счёт и порой «запирали» екатеринбуржцев в зоне на длительные отрезки. В конце вновь последовало удаление в рядах уральцев, и нижнекамцы почти две минуты играли 6 на 4. Однако подопечные Андрея МАРТЕМЬЯНОВА успешно справились с защитой и отстояли победный счёт — 2:1.
В результате в активе «Автомобилиста» стало 65 очков, и наша команда уверенно лидирует на «Востоке», занимая также второе место в общей таблице КХЛ. Следующий матч «Автомобилист» проведёт 21 в Нижнем Новгороде против местного «Торпедо».

Автор: Собственный корреспондент

Теги: хоккей Автомобилист Нефтехимик победа
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