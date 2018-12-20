Названы шесть лучших туристических проектов Свердловской области

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фотография: архив.
Шесть главных туристических событий Свердловской области получат по полмиллиона рублей в 2019 году. Их выбрали путём голосования из 365 мероприятий, участвовавших в конкурсе.
Как пишет ИА REGNUM
, господдержку получат открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона» в селе Мурзинка (Горноуральский городской округ), этап чемпионата мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками (Ирбит), фестиваль «Ночь радио» (Краснотурьинск), проект «Арамильская слобода», фестиваль воздушных шаров (Екатеринбург) и первый на Урале линейный горный марафон Ural Ultra-trail.
По информации министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории КАЗАКОВОЙ, выделенные средства можно будет направить на оборудование, полиграфию, привлечение хедлайнеров и т.д.Присылайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru, и о вас узнают тысячи людей.
Автор: Н.Б.
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