Меню
Лента новостей
Обнародован список екатеринбургских улиц, на которых запретят остановку транспорта09:38На трассе «Урал» в 2019 году нанесут шумовую разметку08:42Умеренно морозно будет в Екатеринбурге в выходные07:48Названы шесть лучших туристических проектов Свердловской области07:19ЦБ отказано в признании УралТрансБанка банкротом06:52В Екатеринбурге легковушка залетела под грузовик и осталась без части крыши06:37В Екатеринбурге открыли цех по выпуску самолётов для экстренных служб01:55«Автомобилист» взял реванш у «Нефтехимика», выиграв со счётом 2:100:27Баскетболистки УГМК разгромили бельгийский «Касторс Брэйн» на домашнем паркете00:16В Алапаевске разыскивают молодого мужчину, который бесследно исчез полтора месяца назад23:15В Екатеринбурге из-за лобового ДТП заблокировано движение по ЕКАДу22:33В Екатеринбурге совершил аварийную посадку самолёт, столкнувшийся со стаей птиц21:46Федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень полностью расширят до четырёх полос20:56Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев завтра вернётся на Землю20:08В Екатеринбурге разыскивают четырнадцатилетнего парня, который пошёл погулять и не вернулся19:21Скоростные «Ласточки» совершат специальные предновогодние рейсы в Кушву и Серов18:52В Свердловской области могут создать регионального оператора по отлову собак18:30

Архив
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
20 декабрь 2018 07:19Новости / Развлечения

Названы шесть лучших туристических проектов Свердловской области

фотография: архив.
Шесть главных туристических событий Свердловской области получат по полмиллиона рублей в 2019 году. Их выбрали путём голосования из 365 мероприятий, участвовавших в конкурсе.

Как пишет ИА REGNUM, господдержку получат открытый фестиваль камня «Самоцветная сторона» в селе Мурзинка (Горноуральский городской округ), этап чемпионата мира по мотокроссу на мотоциклах с колясками (Ирбит), фестиваль «Ночь радио» (Краснотурьинск), проект «Арамильская слобода», фестиваль воздушных шаров (Екатеринбург) и первый на Урале линейный горный марафон Ural Ultra-trail.

По информации министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории КАЗАКОВОЙ, выделенные средства можно будет направить на оборудование, полиграфию, привлечение хедлайнеров и т.д.

Присылайте новости, сопровождённые фото и/или видео, на ve@urn.ru, и о вас узнают тысячи людей.

Автор: Н.Б.

Теги: мероприятия свердловской области господдержка 500 тысяч рублей туризм яркие события
Печать
Похожие новости:
Фестиваль Ural Music Night получил 24 млн от Президента Приглашает мотокросс Ural Music Night и «Коляда-Plays» получат по 3 миллиона рублей Куклы из шести стран устроили в Екатеринбурге карнавал

Мы в социальных сетях
Популярные новости
Морозы до -33 градусов резко обрушатся на Екатеринбург
Морозы до -33 градусов резко обрушатся на Екатеринбург
07:26, 16 декабрь
Екатеринбург потрясли красотки на пилонах
Екатеринбург потрясли красотки на пилонах
07:00, 17 декабрь
Росомаха попала в видеоловушку в Свердловской области
Росомаха попала в видеоловушку в Свердловской области
09:20, 16 декабрь
Со станции метро «Уралмаш» экстренно эвакуировали пассажиров
Со станции метро «Уралмаш» экстренно эвакуировали пассажиров
16:20, 16 декабрь
Чтиво
Повелитель хаоса
Повелитель хаоса
02:40, 17 декабрь
Выставка о Святой Великомученице Екатерине откроется в Музее ИЗО
Выставка о Святой Великомученице Екатерине откроется в Музее ИЗО
07:52, 16 декабрь
Ломка
Полезные игры на службе здоровья
Полезные игры на службе здоровья
09:09, 12 ноябрь
Как нам услышать друг друга
Как нам услышать друг друга
10:09, 27 август
Приобрести PDF
Реклама
Подписаться
Реклама О газете Контакты

Сетевое издание "вечерний-екатеринбург.рф" 16+

Главный редактор Кощеев Л.Л.

Учредитель ООО "Вечерний Екатеринбург"

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67690 от 10 ноября 2016 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Адрес редакции: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5, оф.610

Телефон редакции: +7(343) 342-22-22

Почта редакции: secr@urn.ru

Яндекс.Метрика
Copyright 2009-2018.

При использовании материалов сайта ссылка обязательна.