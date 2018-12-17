В Екатеринбурге поздним вечером из маршрутки высадили девочку на 7 остановок раньше

Накануне вечером, около 20:55, произошёл неприятный инцидент с 16-летним подростком. Девочку высадили из транспорта, потому что водитель и кондуктор 021-ой маршрутки не захотели везти до конечной одного пассажира.По словам мамы девочки, подросток села на остановке «Техническая» и должна была доехать до конечной. Однако девочку высадили рядом с хладокомбинатом, сказав, что закончился бензин. Денег на проезд больше у девочки не оказалось.Сразу после мать девочки позвонила по номеру, указанному на будке диспетчерской. Ответивший диспетчер сказал, что водитель не обязан ехать до конечной, если в автобусе только один пассажир.По данным Е1, компания-перевозчик объяснила ситуацию тем, что автобус сошёл с рейса из-за технической неисправности.Мать девочки планирует обратиться в прокуратуру заявлением на компанию-перевозчик.

Автор: К.Е.